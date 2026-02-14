昨夏の甲子園で県岐阜商の１６年ぶり４強進出に貢献した横山温大（はると）外野手（３年）が１４日、進学先となる岐阜聖徳学園大の練習に初参加した。岐阜市内の同校グラウンドでノック、打撃練習などを行った。横山は生まれつき左手の指が欠損しているハンデを克服し、昨夏の甲子園で攻守にわたって躍動。全力プレーを貫く姿は多くの人々の感動を呼んだ。同校を率いる元中日投手の近藤真市監督（５７）は、横山について「ハン