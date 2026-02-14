Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が2月23日(月)に配信リリースされることが発表された。本楽曲は3月6日(金)公開の映画『スペシャルズ』の主題歌に起用されている作品。誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューンだ。配信リリース決定の発表とともに公式Xと公式Instagramに投稿されたTeaser映像では、「オドロウゼ！」のイントロとともに、