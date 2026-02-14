ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。フィギュアファンは表彰式での佐藤に注目。「初めて見た」「ほほえましかった」と和んでいる。いつもはクールな佐藤の振る舞いを見逃さなかった。銅メダルの佐藤は表彰式に“ぴょん乗り”。これにSNS上のファンの熱い視線が注がれた。「駿君が表彰台にぴょ