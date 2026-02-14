息子が野球を始めて以来、わが家は野球一色。週末ごとの弁当作りと送迎で、てんてこ舞いです。そんな親の苦労も知らず、「試合なんだからもっと早く起こして」「お弁当多すぎ」と文句を言う息子。しかしある日、「野球をやりたくても続けられない」仲間の退団をきっかけに、息子は感謝の言葉を口にして……。友人が、体験談を語ってくれました。 「親への感謝なんて分からないか」と諦めていた私 小学生の息子が野球チー