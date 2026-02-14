◆練習試合ロッテ９ー２ＤｅＮＡ（１４日・宜野湾）ロッテの木村優人投手（２０）が１４日、今季初となる対外試合ＤｅＮＡ戦で“開幕投手”を務めた。先発して２回を２安打無失点で降板し「まずはイニングをしっかり投げられて自分の中でもホッとしていますし、思った以上に出力も出ていて、最初にしてはすごい手応えのある登板だったと思います」と振り返った。この日の最速は１４９キロを計測するも「もともとスピードは