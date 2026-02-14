女優マーゴット・ロビーが、自身のキャリアを支えた存在として女優レイチェル・マクアダムスの名を挙げた。「嵐が丘」（2月27日公開予定）、「バービー」（2023年）、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」（2014年）などで知られるマーゴットは、レイチェルのオーディション映像が大きな指針だったと明かしている。 【写真】参考にされちゃったレイチェル・マクアダムス