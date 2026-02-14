◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日女子デュアルモーグル（2026年2月14日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）今大会からの新種目、デュアルモーグルの女子が行われ、モーグルで4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）がベスト8入りした。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦で敗れた。1回戦に快勝した冨高はユリア・ガリシェワ（33＝カザフスタン）に0.1秒先着を許したが、正確なターンとエアの得点で上回り