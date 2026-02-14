昨年12月の現役ドラフトで阪神から加入したロッテ・井上が、そのバットで存在感を示した。DeNAとの練習試合に「5番・左翼」で出場。5打数2安打1打点と結果を出し「ヒットが出るのはいいこと。いい形で打てている」と振り返った。2回にはDeNA・藤浪の高めの直球に振り負けず、打球を中前に運んだ。「凄い速いボールを投げる。詰まってでもヒットにできた」と、ここまでキャンプで振り込んできた成果を示した。7―1の7回2死