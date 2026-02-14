8日に行われた衆院選挙で大きく議席を落とした中道改革連合。その中道が掲げていた公約が「食料品の消費税0％」だった。 財源として提案されたのが、政府保有の外貨準備や年金積立金、日銀保有ETFなどの公的資産を一元的に運用する「ジャパンファンド（政府系ファンド）」だったが、選挙結果を見ると多くの有権者から支持を受けなかったことになる。「消費税減税」という分かりやすい公約がなぜ国民に響かなかったのだろうか。