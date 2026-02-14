ミラノ・コルティナオリンピックは１３日に行われたフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１７６・９９点となり、２大会連続の銀メダルを獲得した。ＳＰ９位だった佐藤駿（エームサービス）は銅メダル。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位だった。ＳＰ５位だったミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が逆転優勝し、ＳＰで首位だったイリア・マリニン（