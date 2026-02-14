ブラックバーンは13日、新監督としてマイケル・オニール氏を招へいしたことを発表。契約期間は今シーズン終了までとなる。また、同氏は北アイルランド代表も率いており、“兼任監督”として指揮を取ることに際して、アイルランドサッカー協会と合意に達していることも併せて伝えている。日本代表MF森下龍矢とFW大橋祐紀が主力として活躍するブラックバーンは、チャンピオンシップ（イングランド2部）で低迷していることを受け