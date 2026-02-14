ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、FAカップ4回戦のリヴァプール戦に向けてコメントを残した。14日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。ブライトンの最後の勝利は、先月11日に行われたFAカップ3回戦のマンチェスター・ユナイテッド戦と公式戦5試合白星から遠ざかっている状況だが、ヒュルツェラー監督は「あの勝利からそう遠くはないし、あの感覚をもう一度味わいたいのは間違いない」と