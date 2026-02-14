明治安田J1百年構想リーグ第2節の5試合が14日に行われた。開幕節にPK勝ちしたFC東京と、90分で勝ち点3を獲得した浦和レッズが対戦。試合は一進一退の攻防で、拮抗した展開が続いたが、78分にMF渡邊凌磨の“恩返し弾”で浦和が先制する。しかし、このままタイムアップを迎えるかと思われたなか、後半アディショナルタイムにFC東京がMF山田楓喜のゴールで追いつくと、もつれ込んだPK戦で、浦和2人目MF中島翔哉が失敗したのに対し