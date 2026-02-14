人気バンド「スターダスト☆レビュー」が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演した。自身らの楽曲はもちろん人気アーティストらとのコラボを数々披露。プロジェクトリーダーとしてイベントを先導した。。「ゆず」とのコラボでは、1曲目の「サヨナラバス」の後にボーカル＆ギター・根本要は「この1曲覚えるのが精いっぱい…脳みそパンクしそうだよ」と早く