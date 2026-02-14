俳優の杉浦太陽（44）が14日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの辻希美（38）からバレンタイン・デーに手作りのプレゼントをもらったと報告した。杉浦は「ノンからのバレンタイン」とつづり、辻が包装したプレゼントを捧げ持つ写真を投稿。さらに「手作りパンのエピありがと〜Happy Valentine's Day」とつづった。エピとは、フランス語で「麦の穂」を意味し、細長く伸ばしたパン生地にクープ（切れ目）を入