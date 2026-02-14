◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節岡山1（4PK5）1広島（2026年2月14日エディオンピースウイング広島）U―23代表のアジア杯優勝メンバーのMF小倉幸成（20）が開幕の福岡戦に続いて2試合連続先発出場したが、後半26分に2枚目のイエローカードで退場。岡山はこの広島戦もFW江坂任（あたる＝33）の強烈ボレー弾で先制したものの、前半アディショナルタイムに追いつかれると小倉の退場もあって勝ち越すこ