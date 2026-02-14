全国的に春の陽気になった14日は、年に一度の特別な日でもありました。各地のイベントでは子供からも、大人からも歓声が上がっています。バレンタインデーの14日、机いっぱいのプレゼントが贈られたのは滋賀・彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」です。贈られた腹巻きを早速着けていました。一方、東京と神奈川にまたがる遊園地・よみうりランドでは、バレンタインのイベント「全国チロルチョコ積み選手権」が行われました。30