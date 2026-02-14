2月14日、小倉競馬場で行われた第8Rでサンデイビスに騎乗し1着となった上野翔騎手は、JRA通算100勝を達成した。上野騎手は「すごく嬉しいですね。デビューしてから長い時間経ってしまいましたが、障害というところに舞台を移して、いろんな関係者の方々、馬主さん方にしっかり馬に乗せてもらえていることがいちばんで、勝ち鞍ということに関しては、馬が走ってくれないとどうしようもないので、すごく幸せな気持ちでいっぱいで