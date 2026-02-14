前田敦子写真集『Beste』 芸能生活20周年を迎えた前田敦子が、14年ぶりとなる写真集『Beste』(講談社)を2026年2月13日(金)に発売した。舞台はオーストリア・ウィーン。「大人の恋」をテーマに丁寧に撮り下ろされた本作は、前田の新たな一面を映し出す"大人の色気"に満ちた一冊だ。「これが最後の写真集」と語る前田に、撮影の裏側や当時の心境、そして作品に込めた思いを聞いた。―今回、写真集を出そうと思った理由を教え