ドジャースのクラインが、トレーニング施設で「圧巻の投球」ドジャースのウィル・クライン投手が11日（日本時間12日）、米国のトレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」で投球練習を行った。その様子が同施設の公式X（旧ツイッター）で公開され、ファンから「正直、これ打てるやついる？」などと驚きの声が上がっている。公開された動画は「ウィル・クライン、キレキレのブルペン」と題され、スプリングトレーニング