2022年のUAEダービー（G2）を制するなど国内外で活躍したクラウンプライド（牡7・栗東・新谷功一厩舎）が、2月13日付で競走馬登録を抹消した。今後は韓国で種牡馬となる予定。クラウンプライドは2019年5月4日生まれ。父リーチザクラウン、母エミーズプライドという血統で、馬主は吉田照哉氏。JRA通算成績は7戦2勝で、獲得賞金は6636万4000円（付加賞含む）。地方では10戦1勝、海外では7戦3勝を挙げ、海外での獲得賞金は4億6756