韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツが、台湾での選手による賭博問題を認めた。名前が挙がった選手は、直ちに韓国へ帰国する。今後、球団独自の懲戒も予告した。【話題】八百長や違法賭博…韓国プロ野球元エースの転落劇去る2月13日、コ・スンミン、ナ・スンヨプ、キム・ドンヒョクに続き、公表されていなかったキム・セミンまで、台湾で違法賭博場に出入りしていたことが明らかになった。球団は、「選手への面談および事実関係を