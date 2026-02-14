ガールズグループKARAのジヨン（知英）が、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜とのツーショットを公開した。去る2月13日、ジヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ジヨン、『魔女宅』キキの姿で近藤春菜と2SHOTキャプションには、近藤のアカウントをタグ付けしながら「春菜さんとジェットコースターラブ歌った！最高！ありがとうね」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ジヨンが同日TBSで放送