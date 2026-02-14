◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節ＦＣ東京１―１浦和（１４日、味スタ）浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功。開幕２連勝は逃したが、ＰＫ負けの勝ち点１を積み上げ、２試合で勝ち点は４で暫定２位となった。開幕戦でゴールを決めたＦＷ肥田野がベンチ外となり、