お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが映画監督に初挑戦した『禍禍女』が絶賛上映中だ。「好きになられたら終わり」という「禍禍女」を題材に、ゆりやん自身のこれまでの恋愛を投影しながら描いたホラー映画。ゆりやん監督と早苗役で主演した南沙良に話を聞いた。−今回は、どういう経緯で監督をすることになったのですか。ゆりやんずっと映画が大好きで、特に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85）に憧れていました。それで