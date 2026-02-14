4年ぶりに古巣・中日に復帰した阿部寿樹が、今春のキャンプで初めて1軍の練習に参加した。これまでは2軍で挑戦。36歳のベテランは「（1軍は）人が多いなと思った」と笑顔で話した。昨季限りで楽天を戦力外に。中日では20年に13本塁打をマークするなど、長打力も秘めた打撃が武器だ。ひげの「マスター」はシート打撃では左腕・松葉と対戦。「いい投手なので（対戦できて）良かった」と振り返った。