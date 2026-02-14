人気音楽デュオ「ゆず」が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演。SDDプロジェクトリーダーを務める「スターダスト☆レビュー」との初コラボを披露した。北川悠仁は「僕たちスタレビさんとちゃんとやるの初めてなんですよ。では、“ゆずダスト☆レビュー”で…」と自己紹介し、スタレビのバンド、コーラスをバックに「サヨナラバス」からライブをスタートさ