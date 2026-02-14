G大阪は15日、ホーム開幕・名古屋戦を迎える。公式戦1勝1分けと幸先の良いスタートを切る中、並々ならぬ意欲を示していたのはイェンス・ヴィッシング監督（38）。「自分が選手としてメンバーに入れるのであれば完全にスタメンです。そこまで準備しています」と心待ちにした。敵地でのACL2決勝トーナメント1回戦・浦項戦（韓国）から中2日の過密日程。疲労はありつつも、それを凌駕するだけのモチベーションがチーム内に充満し