ロッテの3年目右腕・木村優人がDeNAとの練習試合（宜野湾）に先発。2回を投げて2安打無失点の好投だった。直球は最速で149キロをマーク。「思った以上に出力も出ていた。最初にしては手応えのある登板だった」と納得の表情だった。初回2死一塁では、二盗を狙った梶原をバッテリーで阻止。昨秋から取り組むクイックモーション改善の成果が出たといい「やってきたことが出たので良かった」と喜んだ。昨年はプロ初完封を含む3