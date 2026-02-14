◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 1回戦(大会9日目/現地14日)1回戦敗退となった柳本理乃選手が競技直後、涙ながらに心境を明かしました。3組目に登場した柳本選手は、16-19で破れる結果に「悔しい気持ちが大きい。今日の結果が今の実力だと思う。素直に受け止めたい」と心境を語りました。初の五輪出場に「家族や応援してくださる方々などのおかげ」と感謝した柳本選手。「誰