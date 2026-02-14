私はコナツ。夫のケントと2人暮らしです。ケントが義兄夫婦に食事を奢ってもらったことに激怒した私。思わずケントを叱りつけました。しかしケントからは「兄貴がいいって言ったから」と反省の色が見えず、義兄への連絡も拒否。途方に暮れた私は、義母に連絡してお祝いの言葉を伝えつつ、自身の誕生日への配慮不足を謝罪しました。義母からの温かい言葉に安堵しながら、意を決して義姉の連絡先を尋ねてみました。すると義母は快く