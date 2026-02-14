サッカーＪリーグは、ことし８月からの秋春制への移行にともない現在、特別大会の「百年構想リーグ」が行われています。ザスパ群馬は、１４日、ホームに八戸を迎え初戦にのぞみました。 先週予定されていた第１節が雪の影響で中止となり、ホームで開幕戦を迎えたザスパ。正田醤油スタジアム群馬は開幕を待ちわびた多くのサポーターでにぎわいました。 初戦の相手は昨シーズンＪ