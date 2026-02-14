１４日の県内は高気圧に覆われて気温が上がり、桐生市で１６度を観測するなど各地で３月中旬から４月中旬並みの陽気となりました。 暖かく過ごしやすい天気となった１４日の県内。伊勢崎市みらい公園では河津桜が芽吹き始め、ひと足早い春の訪れを告げています。 前橋地方気象台によりますと、県内の最高気温は桐生で１６．０℃。高崎市上里見で１５．６℃。前橋で１５．５℃と県内１３の観測地点のうち５つの地点で今年の最高気