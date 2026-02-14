電気の安全管理について専門的な知識を深めてもらおうと関東電気保安協会による出前授業が藤岡工業高校で行われました。 関東電気保安協会の職員による特別授業は、電気システムコースの生徒が班ごとに分かれ、現場で使用される機材を用いて電気設備の試験や測定方法などを学びました。 工場をはじめ大型施設では電気の使い過ぎや想定を超えた電流が発生する短絡事故が起きることなどから、生徒は回路を保護するための遮断