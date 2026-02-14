太田市に開発拠点を置く企業が、プロバスケットボールチーム群馬クレインサンダーズと協同で、キャラクターやロゴをあしらったオリジナルカップを作り、地域の子ども食堂に贈りました。 サンダーズの協力を得てオリジナルカップを寄贈したのは、太田市に開発拠点を置くプラスチック加工メーカーのＲＰ東プラです。１４日は、地域貢献の一環として大泉町と邑楽町にある子ども食堂、計５