オリジナルのマンガやアニメなどを展示するイベントが県庁で開かれ多くの人でにぎわいました。 イベントは、マンガやアニメといったメディア芸術の振興とクリエイティブな人材の育成を目的に県教育文化事業団などが毎年開いているものです。 ことしは、マンガ・４コマまんが・アニメーション・イラストの４つの部門に、これまでで最も多い７４５作品の応募があり、このうち入賞・入選した１５７点が展示・上映されています