J2藤枝MYFCは開幕第2戦の松本戦で2－0の勝利。槙野新監督にとってはJリーグ公式戦初勝利となりました。 序盤からボールを保持する展開を作るMYFC。後半15分に中村優の仕掛けから得た直接FKを菊井が沈め、均衡を破ります。その後、またしても中村優のドリブル突破から今度はPKを獲得。同31分に菊井がこれを冷静に決め、この日2点目を挙げました。その後も危ない場面を作らせずにそのまま試合終了。槙野新監督体