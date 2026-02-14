ホーム開幕戦を迎えた清水エスパルス。90分+アディショナルタイム12分は同点、その後のPK戦の末敗れ、開幕2連敗となりました。 後半開始1分にオウンゴールで先制したエスパルス。同19分のセットプレーでDF住吉ジェラニレショーンが追加点を奪いましたが、10分超えとなる異例のVAR判定の結果、オフサイドで取り消しに。終了間近のアディショナルタイム12分に同点ゴールを許すと、PK戦で3人が失敗し