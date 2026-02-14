日本ハムのドラフト1位・大川慈英投手（22＝明大）が紅白戦で登板。1回を2安打1失点と「プロの洗礼」を浴びた。2死二塁で清宮幸に左翼へ適時二塁打を許し「逆方向へあんなにきれいに打ち返されたことがない」と主力の技術に脱帽した。今春のキャンプは2軍で練習中。新庄監督はクイックモーションの速さに感心し「打者からしたら打ちにくい。トップレベルじゃないですか」と高く評価した。