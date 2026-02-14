ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で、２大会連続の銀メダルに輝いた鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１４日、現地で一夜明け会見を行った。「選手村の部屋に着いて、１人になってからは色んな感情になった。素直にうれしさだったり、先日のパフォーマンスの悔しさなど、色んな感情が混じって頭がぐるぐるしていた。ただ、今回の五輪でプラスに考えることがすごく多くて、マイナスの感情はなかっ