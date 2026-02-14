ミュンヘン安全保障会議で演説するルビオ米国務長官＝14日、ドイツ・ミュンヘン（AP＝共同）【ミュンヘン共同】ルビオ米国務長官は14日、ドイツで開催中のミュンヘン安全保障会議で演説し、米国と欧州同盟国の「運命は結び付いている」と述べ、協調維持の重要性を訴えた。「米国は自国を守ることができる同盟国を望む」とも語り、安保面で負担共有を求める考えを示した。同会議で昨年演説したバンス米副大統領は欧州を批判し、あ