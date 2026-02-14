東京電力は１４日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機で測定器のトラブルがあり、１６日午後を予定していた本格的な発電開始が半日ほど遅れる可能性があると明らかにした。トラブルがあったのは原子炉内の中性子を測定する機器で、関連する装置の部品を交換したところ、正常に動くことが確認された。東電によると、測定器の動作確認中、１２日午後６時２０分頃に測定器が動かなくなった。原子炉内で測定器の位置を制御する