◇ミラノ・コルティナ五輪第9日カーリング女子1次リーグ（2026年2月14日コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスと対戦。第7エンドでスキップ・吉村紗也香（34）がダブルテイクアウトを決め2点を奪い逆転した。気持ちを切り替えて迎えた一戦。第1エンドはスイスに2点を先取されたが、第2エンドで1点を返す。再び