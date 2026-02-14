ＴＢＳ系「有吉弘行の故郷に帰らせていただきます。〜やっぱり尾道は最高だなぁ〜」が１４日に放送された。タレント・有吉弘行が、親交の深いアンガールズ・田中卓志、山根良顕とともに故郷・広島を巡る里帰りシリーズ第５弾。一行は旅の終盤に、尾道ラーメンの名店として知られる「つたふじ」に入店。戦後の屋台から始まったという伝統の味に舌鼓を打った。尾道ラーメンの特徴は鶏ガラと魚介を効かせた澄んだスープに豚の