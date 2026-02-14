【イタリア・ミラノ１４日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）がメダリスト会見に応じ「本当に信じられない気持ち」と振り返った。今大会は団体でも銀メダルを奪取。団体ではフリーの最終滑走で会心の演技を見せた。「団体では一番最後に滑ることになって、とてつもない緊張での演技だったが、ノーミスの演技ができてうれしい。チームイベントから楽しむこと