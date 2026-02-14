秋田朝日放送 １４日秋田県の鈴木健太知事は大館市で大雪による果樹の被害状況を視察し「実効性のある支援をしていきたい」と話しました。 まだたくさんの雪が残っていたのは「中山なし」の産地である大館市の中山地区です。鈴木知事は大雪による農業被害の状況を確認するため中山地区を訪れました。知事が訪れた地区ではナシの枝が折れたり枝を支える棚が倒れたりしたほか、雪が多く残っているため枝のせん定作業にも影響