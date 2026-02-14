プロ野球・楽天の「投手会」の様子がアップされた。津留崎大成投手が１４日までに自身のインスタグラムを更新し「投手会でした！」と題して投稿。「マエケンさんご馳走様でした」。１１年ぶりに日本球界に復帰して楽天に入団した前田健太に“ゴチ”になったと明かし「＃マエケンさん＃マエケン画伯さん＃東北楽天ゴールデンイーグルス」とハッシュタグをつけた。焼き肉店で撮影した集合ショットなどを披露。フォロワーは