秋田朝日放送 １４日秋田県大館市の中心部で冬の風物詩「大館アメッコ市」が始まり、縁起物のアメを買い求める人たちでにぎわいました。 「大館アメッコ市」は４００年以上の歴史がある小正月行事で、この日にアメを食べると風邪をひかないという言い伝えがあります。会場の大館市中心部の商店街には１９のアメを売る露店を含めた８１の露店が軒を連ね、縁起物の「枝アメ」などを買い求めて多くの人が訪れていました。また