◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）出走を予定していた地元サウジアラビアのスターオブワンダー（牡５歳、Ｓアルジェナド厩舎、父アンクルモー）が出走を取り消した。主催者が発表した。同馬は米国生産馬で、その後サウジアラビアに移籍。ここまで８戦６勝、３着１回で前走でリステッドを勝っていた。これで今年は１３頭立てとなった。