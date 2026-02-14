◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】１対１で競う新種目・デュアルモーグル女子の１回戦が行われ、モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）、中尾春香（佐竹食品）との日本勢対決を制した藤木日菜（武庫川女大大学院）が２回戦進出を決めた。中尾と柳本理乃（愛知ダイハツ）は敗退した。新種目の